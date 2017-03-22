WBC》讓守護神狄亞茲拚冠？水手沒問題

狄亞茲是波多黎各不可或缺的重要牛棚戰力。(美聯社資料照)

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波多黎各能一路過關斬將，挺進到經典賽冠軍戰，陣中23歲終結者狄亞茲(Edwin Diaz)，屆時勢必得扮演爭冠要角之一，儘管深知要保護這名年輕強投，水手仍決定放他出戰經典賽最重要、也是最後的一場戰役，總教練瑟維斯相當樂觀以對，直言「他可能比任何人在經典賽都收穫得還多。」

「他昨晚看起來充滿能量！」瑟維斯在狄亞茲參賽前，就認為他出戰經典賽，能比任何人收獲得更多；看完前一場他對荷蘭後援，屢屢飆出100英里(約160公里)火球，霸氣力保不失的表現，塞維斯更確定他是正確的，「想進步唯一的辦法，就是去經歷一切，希望我們能從這過程中收穫滿滿。」

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不過狄亞茲對荷蘭後援2局投了19球，若冠軍戰又得上陣，勢必存在某些風險，但對此塞維斯沒有多加擔心，「很幸運是，他第2局沒投太多球，而且投得很棒，我想明天如果他們需要，肯定會用上他！」

冠軍戰隔天將滿23歲的狄亞茲，連同前場對荷蘭後援出賽，與柯隆(Joseph Colon)同以4場出賽，並列波多黎各出賽場數最多的投手；總計他5.1局投球，戰績1勝0敗、2救援、自責分率3.38，另還有9次三振，不過4次保送略顯偏多。

(中時電子報)