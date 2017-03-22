澎哥領軍音樂劇《釧兒》 4月高雄連演3場

「釧兒」音樂劇將於4月在高雄連演3場，22日澎恰恰領軍先在中山大學熱身。（曹明正攝）

澎恰恰領軍的中文原創音樂劇《釧兒》經1年多全台巡演，他22日偕劇中要角荒山亮、張芳瑜、呂承祐等到中山大學，為4月將在高雄連3場的演出熱身，高雄巿盲人福利協進會則感謝各界認購票券，讓身障、弱勢團體也能進場。

高巿盲協理事長陳信文打趣地說，跟以前欣賞的國外舞台劇不同，這一次不用翻譯就聽得懂。他表示，盲胞因為看不到，很多劇情其實都是自己用耳朵聽見想像的，因此每個人的感受不見得相同，很感謝外界的愛心認捐。

以打造國際級百老匯自許的《釧兒》歷經1年多台北、桃園、台南各地巡演，4月21至23日將在中山大學逸仙館連演3場，劇情深度受到中山大學藝文中心主任李美文稱讚，受邀貴賓也一同加入「購票挺文化、認票作公益」行列。

(中時)