昔大麻案底被警盤查 謝和弦反問：「你要搜包嗎？」
客委會主委李永得穿夾腳拖去超商遭警盤查，事後怒轟「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧」，此消息曝光後引發各界嘩然，未料一早謝和弦也在臉書自曝，在台北轉運站遇到盤查，還被查到有吸食大麻案底，所幸態度良好警察並未刁難。
謝和弦表示和老婆前往台北轉運站，準備要搭車回埔里，買完票往洗手間走去時，因為與一名警察對到眼，立刻被要求報出身份證號碼，如廁後出來只見警察仍站在門外，並小聲跟他說查到之前有案底，謝和弦也不多加隱瞞，表示曾抽大麻自首過，警察則附和「大麻在有些國家是合法的，但在台灣罪就很重啊」，語畢謝和弦便主動把包包拿給警察，並詢問「你要搜嗎」？對此警察則是回應「不用了不用了，你老婆在旁邊，不好看，謝謝你的配合」，還不好意思給了微笑便離開。
事後謝和弦表示過程中警察沒有審問犯人的感覺，連在旁的老婆都以為警察只是純粹聊天而已，對此也讓謝和弦慶幸遇到有禮貌的波麗士大人，更呼籲網友若遇盤查只要好好配合，相信他們也只會做好應盡本份，不會過於刁難，這也讓粉絲留言大讚「扣哥為大眾做了良好的示範」。
(中時電子報)
關鍵字：謝和弦
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