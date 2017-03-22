對攻擊性犬隻等動物吹箭麻醉 專家：須專業人員
面對情緒起伏多變的各種動物，尤其具有攻擊性或可能造成公共危險等關鍵時刻，管制人員通常經過現場評估後，會使用麻醉藥物使穩定其情緒或降低緊迫性，吹箭麻醉是常用的方式之一，但苗栗縣動物保護防疫所強調，必須經過相關專業訓練的人才能施行。
動物保護防疫所長張俊義表示，依據「人道捕犬作業規範」法規中，如遇具攻擊性兇猛犬隻，必要時得由獸醫師配合支援使用吹箭、鎮定或麻醉藥品等進行捕捉，以維護動物管制人員的安全。
雖然吹箭本身的製作方式簡易，但吹箭麻醉技術要配合射擊的精準度與麻醉藥品的安全使用知識，兩者缺一不可，需要由受過相關專業訓練的人員施行，否則恐對動物有直接性的傷害。
(中時)
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