冬季特奧花滑與雪鞋 中華隊3金2銀1銅

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中華隊在冬季特奧花滑拿下1金1銅，雪鞋拿下2金2銀，光在這兩項賽事就已進帳3金2銀1銅。

2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會15日起在奧地利的格拉茲、施拉德明及拉姆索3地進行，中華隊這次有40位運動員參與雪鞋、地板曲棍球、競速滑冰及融合花式滑冰等4種運動種類競賽。

本次冬季特奧，中華隊在花式滑冰僅派4名選手分別參加單人組及雙人花式融合組兩項賽事。

這次吳靜鳳與施冠宇在雙人花式滑冰融合賽的M-L1-2分組摘下金牌，程銘哲與李亭誼則在M-L1-1搶下銅牌。

在雪地100公尺項目中，陳勇自在男子M05分組搶下金牌，賴玟溢則拿下銀牌，選手黃培杰同樣在M04分組摘下銀牌；王佳慧在女子F05分組中摘下金牌。1060322

(中央社)