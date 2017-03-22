兩岸監督條例 綠要聯席審查藍批打假球
立院內政委員會今天審查兩岸協議監督條例草案，民進黨立委趙天麟等人提案訂定監督條例應擴大參與，提請召委將本案提報院會與相關委員會聯席審查。因協商沒共識，會議繼續中。
立法院內政委員會邀行政院大陸委員會主任委員張小月列席，審查兩岸協議監督條例草案，民進黨團、國民黨團都祭出甲級動員。
民進黨立委趙天麟代表民進黨團提案指出，兩岸協議內容與民眾權益息息相關，各界期待簽署過程有充分而適當的資訊公開、國會監督及人民參與，制定兩岸訂定協議監督條例應擴大參與，依立法院各委員會組織法第13條規定，提請召集委員將本案提報院會決定與其他有關委員會開聯席會議共同審查，進而確保兩岸協議符合國家最大利益及民眾福祉。
召委曾銘宗先宣布協商。國民黨團書記長王育敏說，民進黨提案聯席審查，就是拖延，她代表國民黨團表達反對、抗議，如果這是重要法案，現在議案退回後，要哪些委員會主審，哪些委員會要進來？「民進黨也要外交及國防進來嗎？說清楚不要迴避」。
趙天麟說，民進黨團沒有說不審，要詢答也可以，但時代力量在內政委員會半席都沒有，時力要求聯席審查，「我們聽進去了」，要幾個委員會聯席都可以，到時候就協商，但提案要怎麼處理，就怎麼處理。
曾銘宗說，既然處理程序問題，本案從程序委員會到院會交到內政委員會，大家都沒意見，今天還提出來要聯席。
趙天麟與其他民進黨立委要求曾銘宗依程序處理，王育敏則大喊，「我們反對啦，打假球，走了啦」，隨即曾銘宗宣布會議繼續休息，民進黨立委則批曾銘宗龜縮、意識形態。目前提案仍未處理，會議休息中。1060322
(中央社)
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