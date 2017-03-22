加國校園紅衣高高掛 盼正視原民婦女血淚

特派員看世界專欄近日加拿大著名學府多倫多大學校園枝頭上，迎風搖曳著百件大紅洋裝。原來是多大一名駐校藝術家，盼藉此喚起人們正視上萬名加拿大原住民婦女失蹤或被殺的嚴重問題。

這100件大紅洋裝，沿著多倫多大學校園「哲人之道」，高掛枝頭樹梢，不引人注意也難。這項裝置藝術名為「紅衣計畫」（REDress Project），設計者是駐校藝術家布萊克（Jaime Black) 。這些醒目的紅衣，是用來象徵12000名遭到殺害或至今下落不明的加拿大女性原住民。

布萊克是多大校友，她說，這百件大紅洋裝是多大婦女及性別研究所協助收集，而選擇「哲人之道」懸掛，是因為「哲人之道」一度是條小溪，當年許多原住民曾在小溪畔聚集和捕魚。

布萊克說，「原有的溪流和原住民文化歷史在此被覆蓋了，我覺得那是個隱喻。我想讓這塊地方重新活起來，重現故事的軌跡。」

除了紅衣裳高高掛，主辦方另外有和原住民議題相關的電影放映及講座。22日當天，還將以一場在「哲人之道」上的表演壓軸。

在加拿大，原住民議題是個永遠的痛，用「血淚斑斑」來形容加拿大原住民歷史和遭遇，並不為過。而隨著加拿大原住民權利意識不斷升高，人們逐漸正視歷史真相，歷任政府也開始願意掀開傷疤、採取調查行動。但是距離真正的和解，還有很長的路要走。

其中，原住民女性被害與失蹤事件，就是一項有待調查和釐清的悲情議題。

根據加拿大警方報告，原住民人口總計只占全加拿大人口4%；但過去30年內遭到謀殺的原住民女性人數，足足占了全國遇害婦女的16%，比例出奇的高。

這些年來不斷有人質疑，為什麼政府當局對原住民婦女明顯常遭受暴力虐待或殺害的悲慘處境，保持緘默？

總理杜魯道領導的自由黨政府上台後，去年8月宣布成立「原住民女性被害與失蹤事件全國調查委員會」，預定今年秋天提交初步調查報告、2018年公布正式報告。相關的調查工作正陸續展開。

除了原住民女性受害比例偏高，原住民自殺率居高不下，也是不爭的事實。許多原住民部落位在極其偏遠的區域，生活艱苦，如何改善原住民教育及醫療、住房和飲水品質，同時尊重並維護原住民文化，在在都是考驗。

19日，魁北克省一名女老師麥唐奈（Maggie MacDonnell) 在全球179國、2萬名提名申請者中脫穎而出，在杜拜獲得「全球教師獎」殊榮，獎金100萬美元。

麥唐奈在加拿大北極群島伊努特人原住民社區薩魯伊特（Salluit) 任教6年，獲獎原因是「改變學生生活，令社區起了變化」。當大家為她對學生的偉大付出而感動之際，也再次注意到加拿大原住民的惡劣生存處境。

麥唐奈在接受訪問時表示，她任教的社區因為生活環境嚴峻，正面臨「自殺危機」。她曾參加學生自殺後的葬禮，整顆心都碎了，她也從此下定決心，不再讓這樣的事情再度發生。

麥唐奈為學生設計各項開放式課程，包括教導他們生活技能、學習藝術轉移低落情緒、鼓勵學生養成良好運動習慣等等，讓他們成為自己人生的主人、對未來充滿希望、建立自信心、戒除上癮習性、遠離自殺傾向。

麥唐奈的努力，被「全球教師獎」看見。而她則是感謝主辦方「讓全球注意到他們（原住民學生）」。

多倫多大學的大紅衣裳高高掛、極地女教師麥唐奈獲得「全球教師獎」，巧合的在同一時間，向世人呈現加拿大原住民的血淚故事。希望藉著正視歷史、虛心以對，後來者與原住民和解的一天，能夠早日到來。1060322

(中央社)