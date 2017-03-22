對抗大陸 日最大型護衛艦加賀號服役

我要評比

日本「朝日新聞」等報導，全長248公尺、日本海上自衛隊最大型的護衛艦「加賀號」今天服役。這主要考慮要因應海洋行動趨於活絡的中國大陸。

加賀號與2015年服役的護衛艦出雲號同型，是擁有5處直升機起降點的「直升機航母」型護衛艦。今天在橫濱市的造船廠舉行將加賀號交給防衛省（國防部）及自衛隊艦授旗儀式。

加賀號可搭載反潛直升機等14架以上的直升機，日本是考慮到中國大陸的潛艦性能提升，愈來愈難偵測，認為有必要加以因應。

加賀號也可供日本陸上自衛隊預定引進的新型運輸機「魚鷹機」（Osprey）起降。可做為離島防衛、救災的海上「司令塔」，扮演作戰中樞的角色。

海上自衛隊表示，加賀號的建造費約1200億日圓（約新台幣331億元），將部署於廣島縣吳市的第4護衛隊群。

日本海上自衛隊共有4艘直升機航母型護衛艦，其中2艘比加賀號少了51公尺。1060322

(中央社)