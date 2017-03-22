久坐全身痠痛 APP助隨時隨地可復健

有運動傷害或久坐導致全身痠痛時，不少人需要復健治療，元智團隊研發行動肢體復健系統，透過智慧手機APP和動作感測器，可隨時隨地復健，節省時間成本。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月22日

有運動傷害或久坐導致全身痠痛時，不少人需要復健治療，元智團隊研發行動肢體復健系統，透過智慧手機APP和動作感測器，可隨時隨地復健，節省時間成本。

元智大學通訊系助理教授李建誠指導通訊系學生張家豪、郭鎰華、葉又瑋等人，研發行動肢體復健系統，讓復健患者，透過智慧型手機與動作感測器，隨時隨地進行復健，免除舟車不便以及節省許多時間。

李建誠表示，復健患者透過智慧型手機與動作感測器，可隨時隨地做復健，藉由雲端資料庫的管理，也能讓醫護人員了解患者的復健歷程，監督鼓勵患者定期復健，節省醫療人力及時間成本，提高醫療效率，長照政策上路後，此系統還可結合資通訊技術，協助長照病患的復建照護。

系統利用智慧型手機APP，結合三軸加速度感測器及無線網路通訊技術，將病患的復健動作軌跡資訊，透過網路傳輸到雲端伺服器，再由雲端與醫護人員事前提供的標準動作進行比對，計算相似度，判斷是否達到動作要求，並將結果記錄在雲端資料庫中，可提供醫護人員更有系統與準確的動作分析與紀錄。

李建誠說，台灣是高齡化社會，長照人口眾多，但社工人員短缺，透過資通訊科技輔助，可減輕醫療人力的浪費，運用此系統，醫護人員可預錄照護對象需要進行的動作，病患所做的動作也會上傳雲端，由雲端進行辨識比對，協助監督追蹤照護對象的復建情形，大幅減少社工居家到訪的時間及成本，還可降低獨居老人的健康風險。1060322

(中央社)