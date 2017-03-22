國道清明7折收費無感 立委提擴大差別費率

清明連假將至，今年交通部祭出連假前一週末國道收費7折、連假當週國3單一費率75折，被立委鄭運鵬批連小確幸都稱不上，建議擴大差別費率級距才能有感。左為交通部長賀陳旦，右為高公局長趙興華。中央社記者孫仲達攝 106年3月22日

清明連假將至，今年交通部祭出連假前一週末國道收費7折、連假當週國3單一費率75折，被立委鄭運鵬批連小確幸都稱不上，建議擴大差別費率級距才能有感。

再過2週就是清明連假，為鼓勵民眾提前掃墓，交通部今年祭出連假前一週末（3月25、26日）國道收費7折；連假當週國3單一費率75折，凌晨1時到清晨5時暫停收費。

立委鄭運鵬今天在立法院交通委員會中批評，基隆高雄7折和過去8折差36元，國3新竹到燕巢75折和過去8折才省14元，連小確幸都稱不上，無法讓用路人有感。

他建議，應該擴大差別費率擴大級距，提高尖峰費率，降低離峰費率，政府所收的總金額不變，但是可以讓車輛明顯分流，不會有與民爭利的問題。

另外，今年國道夜間免收費時段縮短立委陳歐珀也批評，僅4小時免費，創下夜間免收費措施以來最短免費時段，今年恐怕是國5有史以來最塞的清明節。

不過，交通部長賀陳旦回應，國5塞車有整體因素，不是免收費問題。1060322

(中央社)