國道清明7折收費無感 立委提擴大差別費率
清明連假將至，今年交通部祭出連假前一週末國道收費7折、連假當週國3單一費率75折，被立委鄭運鵬批連小確幸都稱不上，建議擴大差別費率級距才能有感。
再過2週就是清明連假，為鼓勵民眾提前掃墓，交通部今年祭出連假前一週末（3月25、26日）國道收費7折；連假當週國3單一費率75折，凌晨1時到清晨5時暫停收費。
立委鄭運鵬今天在立法院交通委員會中批評，基隆高雄7折和過去8折差36元，國3新竹到燕巢75折和過去8折才省14元，連小確幸都稱不上，無法讓用路人有感。
他建議，應該擴大差別費率擴大級距，提高尖峰費率，降低離峰費率，政府所收的總金額不變，但是可以讓車輛明顯分流，不會有與民爭利的問題。
另外，今年國道夜間免收費時段縮短立委陳歐珀也批評，僅4小時免費，創下夜間免收費措施以來最短免費時段，今年恐怕是國5有史以來最塞的清明節。
不過，交通部長賀陳旦回應，國5塞車有整體因素，不是免收費問題。1060322
(中央社)
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