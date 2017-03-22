公務員檢舉遭記過 北市：因沒積極處理
台北市極限運動訓練中心公務員檢舉弊案卻遭記過。體育局今天表示，因牽扯多人，需時間調查，有9人遭懲處，非針對某員工或單一事件，該董姓員工被記過是因「沒積極處理」。
媒體報導，極限運動訓練中心疑遭中華民國極限運動協會占用長達5年，台北市長柯文哲上任後打算追討5年租金的不當得利，共新台幣106萬元，但體育局毫無動作。
內容提到，在體育局負責管理極限運動訓練中心的董姓公務員，曾向上級多次反映，但都未有回應，直到2年前，董男再度向1名新主管反映，訓練中心遭占用案才爆發，但董男卻因行政疏失，被記2支申誡。
運動設施科科長吳偉銘22日受訪表示，柯文哲已指示針對此案召開會議，因此案時間長，從民國99年至今，牽扯很多人，調查需時間，有9人遭懲處，「非針對某員工，是對整件事情的調查，每個人都有權利陳述和解釋，且是從既有資料做整體評估，非針對單一事件」。
吳偉銘說，董姓員工確實被記申誡，因任職管理員時間長，其實董男得知此事後，除可向主管反映外，但應該有機會做事實處理，市府事後檢討認為，董男「可處理，卻沒積極處理，才會有後續懲處」。
至於何時追回不當利得106萬，他表示，需先釐清金額和法律層面才能求償，已擬出方向並簽報市府，會朝追回106萬為目標，但要看市府批定結果。
媒體詢問，是否受到議員施壓，吳偉銘說，前朝發生的事無法說明，且議員關心的應是推動極限運動。1060322
(中央社)
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