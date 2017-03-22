父捐遺體當肉身講義 子終獲父愛淚盈眶

劉漢隆13歲時被父親拋下，結下很深的恨。直到父親死後將遺體捐做大體老師，他才體會「爸爸的身體交給學生，我帶走父親的尊嚴和愛」，父子終於和解。（台北醫學大學提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年3月22日

劉漢隆13歲時被父親拋下，結下很深的恨。直到父親死後將遺體捐做大體老師，他才體會「爸爸的身體交給學生，我帶走父親的尊嚴和愛」，父子終於和解。

「謝謝您，無語良師」，台北醫學大學今天舉行解剖教學英靈追思會，7名大體老師無私奉獻軀體，作為醫學教學之用，全場燈光暗下，眾人閉眼向大體老師致敬。

大體老師劉伍湖，年輕時學製鞋，婚後開鞋店，因擴充店面太快、投資失利，傾家蕩產賣掉原有房子與店鋪，劉伍湖備受打擊、一蹶不振，把年僅13歲的兒子劉漢隆託付給好友，從此一個人獨活，卻也讓劉漢隆恨了父親好久。

劉漢隆原本很不諒解父親，直到父親生前簽下大體捐贈同意書。劉漢隆在追思會上台代替父親領獎，下台後他崩潰痛哭，「因為我找到了父愛」。

「你們得到了大體老師，我得到了父親的愛」，劉漢隆說，爸爸把身體交給學生，且把尊嚴與愛留給他。希望學生認真下每一刀，這刀在爸爸身上失敗沒有關係，以後會成就學生的成功，成為更好的醫生。

另一名大體老師栗春生，因安寧病房的關愛，決定捐出身體當「肉身講義」。他當時自嘲，「生前當不了醫生，死後能在醫學院當老師也不錯。」

栗春生的女兒也說，聽說醫學生每週會跟爸爸上3次課，「我想他應該很開心，讓他有機會跩一下。」

北醫解剖學暨細胞生物學科主任張宏名受訪時表示，許多醫學生將來進入臨床，尤其是外科體系學生，更需要知道人體的構造及相對位置，包括血管的分佈等。雖然現在3D技術可以將模型做得很真實，但接觸到真正的人體還是很不同。

張宏名表示，書本提到動脈有彈性，但沒有實際觸摸，學生永遠不知道，也難以體會動脈的「彈性」是什麼感覺；模型再擬真，由於製作限制，空間感也無法與實際人體完全一致。

張宏名說，學生在課堂上第一次觸碰到大體老師之後，對生物體及生命會更打從心裡尊敬，這也是行醫之道的根本。

民國105年以來，北醫大已有17具大體捐贈，其中7具已啟用，完成教學任務，接下來的大體將在今年9月後陸續啟用。1060322

(中央社)