埋伏抓毒販遭衝撞 警逮捕送辦

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宜蘭縣警察局22日表示，20日警方在查緝一起毒品案時，1名蔡姓嫌犯竟然開車衝撞員警逃逸，蔡嫌之後於租屋處遭警方攻堅時，一度企圖從5樓跳下，被警方及時阻止，移送法辦。（翻攝照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年3月22日

宜蘭礁溪警方20日在查緝一起毒品案時，1名蔡姓嫌犯竟然開車衝撞員警逃逸，蔡嫌之後於租屋處遭警方攻堅時，一度企圖從5樓跳下，被警方及時阻止，移送法辦。

宜蘭縣警察局今天說，為淨化轄內治安掃除毒品犯罪，警方近來在各地積極查獲相關案件。在3月16日，羅東分局先破獲一起葉姓幽靈女販毒集團之後，3月17日警察局少年隊也破獲一起7人販毒集團；宜蘭分局近日也查獲1名謝姓嫌犯非法擁有改造手槍及毒品毒咖啡包。

警察局表示，礁溪警方20日在查緝一起毒品案時，1名蔡姓嫌犯為求脫困，竟直接開車衝撞1名員警。警方當時為減少傷亡，朝蔡嫌駕駛的車輛左後車輪射擊8發制止，但蔡嫌狡猾仍駕車逃逸。

警方之後研判蔡嫌應會逃回租屋處躲藏，在專案小組強行攻堅進入後，蔡嫌為求再度脫逃，竟想要從5樓一躍而下，所幸警方及時將他從高牆拉下，逮捕拘提到案。

警察局表示，在這一波掃毒專案中，近日共計查獲136件155人，起獲毒品435公克，所有案件依法移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060322

(中央社)