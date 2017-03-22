童燕珍遞補 高市議會藍營仍未過半
民進黨高雄市議員林武忠因銷單案上個月遭判刑並褫奪公權喪失議員資格，遺缺由同選區落選的國民黨前議員童燕珍遞補，童燕珍今天宣誓就職，國民黨議會席次增至26席，但仍未過半。
高雄市議會總席次66席，童燕珍重返議會後，國民黨增至26席次、泛綠37席次（含1席台聯）、無黨團結聯盟3席次。
高雄市議會上午舉行第2屆議員第7選舉區遞補當選人宣誓就職典禮，由議長康裕成主持，童燕珍在高雄地方法院行政庭長洪能超監誓下完成遞補就職。康裕成歡迎童燕珍重返議會為民服務。
幼教界出身的童燕珍深耕基層，長期專注於教育議題，曾擔任縣市合併前的第6、7屆議員及合併後的第1屆議員，問政及為民服務經驗豐富。
童燕珍說，重返議會後將全力爭取市民福祉，過去2年來她深入基層瞭解市民有關教育、保安、觀光產業等需求，收穫頗多，未來一定會為滿足市民需求，善盡議員職責。 1060322
(中央社)
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