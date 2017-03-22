釋憲在即 幸福盟請出後同志反同婚

憲法法庭將於本月24日針對同性婚姻是否違憲等議題，進行言詞辯論。下一代幸福聯盟今天在台北召開記者會，請出3位「後同志」訴說心路歷程，藉此反對同婚立法。

大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭訂於3月24日上午進行言詞辯論，挺同婚、反同婚雙方動作不斷。

挺同婚方，台灣同志諮詢熱線近日邀請各界名人舉牌相挺，獲得藝人黃子佼、導演王小棣等人響應。婚姻平權大平台也發起「一人一故事‧寫給大法官」活動，希望編寫一份同志被社會與法律排拒、人生無法完成的「權利清單」，彙整寄送給大法官。

反同婚方也不甘示弱，下一代幸福聯盟今天在台北召開「我曾經是同志，我不要同婚」記者會，請出3位「後同志」現身說法，指同性戀真正的訴求，在於得到家人的接納與肯定，同性婚姻不能解決家庭衝突與生命困惑。

今天記者會上，小敏（化名）現身說法，指自己在小學一、二年級時，就被公園阿伯拖到廁所強暴，後來又被祖母性侵。這些慘痛的經歷，使她開始以男性裝扮武裝自己，害怕別人看出她是女生，甚至開始存錢，準備出國做變性手術。

後來在信仰的幫助下，小敏才接納自己，並在祖母的塔位前學會「原諒」。她以自身故事說明，即便同婚立法通過，也不能解決同性戀不被接納的問題，反而會掀起更多家庭革命。

另一位「後同志」戴小姐也分享，母親一直渴望生男孩，她為了討媽媽歡喜，小時候就一直把自己當男性。歷經同性戀情的傷痛後，她接受諮商輔導，才認知到自己可以是女生，並和家人恢復關係。她說好在那時同性婚姻尚未合法，否則她的生命將無法改變。

今天記者會上，郭先生提到自己國中時被笑是人妖，朋友教他手淫，最後演變成與男性的身體親密關係，過早的性接觸，讓他胃口被打開，產生許多不好的影響。

郭先生以此說明，義務教育階段的性平教育，重點是尊重彼此的差異和特質，而不是引導學生進入同性戀關係，帶來性別混淆。

下一代幸福聯盟呼籲大法官，一男一女婚姻定義是否違憲，不能僅以「同性戀性傾向先天與否」為唯一考量，而應思考社會現況和國情，以及對教育、文化帶來的震盪，避免無獨立自主能力的未成年人，淪為慾望下的犧牲品。1060322

(中央社)