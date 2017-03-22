中市擴大補助企業改用天然氣鍋爐盼2年改裝80家

台中市長林佳龍（右五）今日在經發局長呂曜志陪同下，主持擴大補助企業加熱設備改用天然氣記者會！（陳世宗攝）

台中市政府為推廣潔淨能源，鼓勵企業使用天然氣取代燃料油或生煤，於104年9月訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，補助企業改裝天然氣鍋爐取代燃煤燃油鍋爐，累計至105年已有17家企業完成鍋爐改裝。

市長林佳龍今日在經發局長呂曜志陪同下主持擴大補助企業加熱設備改用天然氣記者會。林佳龍表示，今年起擴大補助對象，補助金額上限也從30萬提高至50萬，目標2年內完成80家以上企業改用天然氣，以減少排放空氣汙染物，提升節能減碳效益。

林佳龍說，台中市首創補助企業將燃煤、燃油鍋爐改為燃天然氣鍋爐，自去年實施至今，已有17家企業完成鍋爐改裝；目前被列為優先推廣改用天然氣鍋爐的企業計116家，將由市府補助50萬元協助進行鍋爐改裝，約負擔3分之1的改裝成本。

林佳龍說，市府今年更擴大補助對象，期望在2年內新增80家企業改用天然氣；未來116家企業完成改用天然氣後，每年預估減少14公噸PM2.5及250公噸硫氧化物，大規模改善空汙的固定汙染源。

市府也協調欣中、欣彰、欣林三大瓦斯公司，布設天然氣管線，提供給實施鍋爐燃料轉換的企業，創造企業、人民、政府三贏；林市長也期盼將這個創新政策提供中央參考，推廣至全台，有效降低空氣汙染。

林佳龍強調，在防治空汙方面，台中市政府是思考最完整、做得最徹底的地方政府，除了擴大補助企業將燃油鍋爐改用天然氣以外，也領先提出22項創新政策及作為。他也說，這項創新政策已吸引桃園市政府借鏡，希望將台中市補助企業將燃油、燃煤鍋爐轉化燃天然氣鍋爐的政策也推廣至桃園市。

豐興鋼鐵副總經理林大鈞也肯定，以企業友善環境與永續經營來看，這是相當良好的投資！豐興鋼鐵積極配合市府政策，參照日本、歐洲、印度等工廠成功經驗，從去年4月開始，投資近30億元改造工廠、更新設備，將鍋爐燃料從傳統的燃油改造成以電力為主、天然氣為輔，可降低19.1%的PM2.5及41.24%的硫氧化物排放量，維護台中的空氣品質。

經濟發展局長呂曜志說，有鑑於燃油鍋爐是重要的PM2.5排放源，市府經濟發展局與環境保護局合作，於104年9月訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，並善用空汙基金，將企業汰換鍋爐燃料為天然氣的補助金額上限從30萬提高至50萬，更放寬補助規定，期望提高企業申請意願，共同為台中的空氣品質盡一份心力。

(中時)