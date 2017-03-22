竊身障彩券商賊落網 偷200張僅刮中3000元

警方20日在善導寺捷運站附近將張嫌逮捕。（王揚傑翻攝）

本月13日，新北市板橋區1位身障彩券商遭人故意打翻攤架，趁機竊走200張彩券，過程經網友PO上網，轄區海山警分局獲報後，經積極追緝，20日下午7時於台北市善導寺捷運站附近逮捕涉案的49歲張姓男子，張嫌坦承犯案，但竊得的200張彩券僅刮中3000元。

警方表示，張嫌所涉嫌的彩劵竊盜案件至少5件以上，犯案手法多是以主動攀談的方式，先行降低商家防衛意識，然後趁商家招呼其他客人之際，順手竊取彩劵，如遭商家發現，即辯稱錢帶不夠，佯稱前往提款機領錢等方式藉機逃逸，目前警方持續擴大追查中。

張嫌供稱，因生活經濟壓力，才會對彩劵業者行竊。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將張嫌函送偵辦。

(中時)