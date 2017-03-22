蔡總統出席台北自行車展向業者喊話根留台灣

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蔡英文總統（中）出席2017台北自行車展，向業者喊話根留台灣。（陳怡誠攝）

蔡英文總統（中）出席2017台北自行車展。（陳怡誠攝）

蔡英文總統22日出席2017年『台北國際自行車展』及『台北國際體育用品展』開幕，蔡總統致詞時向自行車業者喊話，希望自行車業者將產業留在台灣。

(中時)