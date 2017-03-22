前瞻計畫 高雄5綠委籲納入捷運黃線

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高雄選區民進黨立委李昆澤等人今天共同呼籲，行政院會明天討論前瞻基礎建設計畫，將高雄捷運黃線地下化重軌系統納入；立委賴瑞隆說，搭配亞洲新灣區可創造5萬就業機會。

行政院院會明天將通過前瞻基礎建設特別條例草案，民進黨立委劉世芳上午偕同立委李昆澤、邱志偉、許智傑及賴瑞隆共同呼籲，行政院討論「前瞻基礎建設計劃」軌道運輸部門時，務必支持高雄捷運黃線地下化重軌系統，建構完整高雄大眾運輸路網。

立法院交通委員會委員、立委李昆澤說，台北地下都是捷運線，高雄都是石化管線，台北捷運整合成5大條路線、3條興建中、還有很多條規劃中，台北每日搭乘捷運高達200萬人次，公共運輸使用率高達37%以上，反觀高雄，公共運輸使用率只有7.9%，南北差異大。

李昆澤說，第三條捷運將要串連紅線、橘線、台鐵捷運化、鐵路地下化及相關輕軌路線，希望提供節能減碳、綠色運輸等相關系統帶動高雄進步。

劉世芳表示，地下化重軌捷運黃線，路線連結亞洲新灣區、都會核心區、四維及鳳山行政中心、長庚醫院、澄清湖，串連了高雄市重要的政治經濟、民生娛樂、醫療健康場所，沿線服務人口至少82.4萬人。

許智傑說，不是南部人愛騎摩托車而是交通不夠便利，如果交通可像台北一樣便利，高雄人樂意搭乘公共交通運輸工具不論捷運還是輕軌，高雄第三條捷運黃線迫在眉睫。

賴瑞隆說，高雄兩條捷運運量約17萬，若要發展經濟促進區域均衡發展，務必要有第三條捷運，黃線串連非常多區塊，包括高雄最重要亞洲新灣區計畫超過500公頃土地開發計畫、205兵工廠遷移中，若捷運黃線能夠開通，可把運量衝到50萬人次以上，搭配亞洲新灣區的開發可以創造5萬個就業機會。

邱志偉批評馬政府是高雄捷運的殺手，期待總統蔡英文政府變成高雄捷運的推手。1060322

(中央社)