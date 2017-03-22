這一吻等等整整一年 陸網友都快哭了

中國大陸一名維和警察汪翔龍和妻子許夢莎去年領了結婚證後，第二天就隨隊赴賴比瑞亞。他日前完成任務返回大陸，忍不住和妻子擁吻，妻子有點不好意思，但身邊的戰友們卻羨慕到不行。

中新網微博報導，汪翔龍20日完成任務，順利返回中國大陸，在家鄉舟山見到闊別一年之久的新婚妻子，忍不住和妻子擁吻，這個等了整整一年的擁吻，讓汪翔龍身邊的戰友微笑艷羨不已。

這則「這一吻 這對夫妻等了整整一年」的新聞引發大陸網友瘋狂轉載，還上了大陸微博即時熱搜榜，不少網友大力頌讚歷久不衰的愛情，有人不禁想到自己的愛情，留言說，「我想你了」。

有網友留言說，「要我我肯定激動得哭得都不行了，新婚燕爾，久別似新婚，我和我老公9月9領證，10月初他去上海出差，一個禮拜沒見，回來那一剎那真的是感覺一個世紀沒見面啦！」

也有網友打趣說，「後面羨慕的那些一點也搶鏡」、「這哥們今晚是個不眠之夜啊！」1060322

(中央社)