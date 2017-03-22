何妤玟夢裡中暗招 驚醒怒甩老公巴掌
藝人何妤玟上節目「健康NO.1」表示，曾驚醒怒甩老公巴掌，原來夢中正和老公對戰，老公卻使暗招打她；藝人洪都拉斯曾叫醒說夢話的老婆，老婆沒吃到夢中雞腿就遷怒他。
八大第1台「健康NO.1」日前邀來賓何妤玟、洪都拉斯上節目討論睡眠與健康，分享作夢及打呼等經驗。
何妤玟笑說，曾夢醒怒甩老公巴掌，當時夢中與老公上演電影「臥虎藏龍」武打情節，老公卻使出暗招，讓她從夢境驚醒，隨後狠狠怒視老公，質問「你為什麼打我？」老公被問得一頭霧水，直呼「我在睡覺啊」。
洪都拉斯表示，有次老婆不斷說夢話，讓他忍不住叫醒老婆，害老婆沒吃到夢中雞腿，將錯過雞腿的遺憾遷怒他，讓洪都拉斯感到委屈，但主持人蔡逸帆對夢境「重要時刻總會被叫醒」很有同感，現場醫生解釋有情節的夢，多與白天的潛意識有關。
何妤玟曾被老公偷偷錄下打呼畫面，笑稱看到打呼影片時，不僅矢口否認，還把打呼推給感冒，反倒裝起可憐，怪老公不關心她的身體健康狀況，逗笑全場。1060322
(中央社)
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