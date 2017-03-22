美軍：北韓飛彈發射數秒後即爆炸
美軍太平洋司令部今天表示，美軍偵測到北韓今天發射飛彈失敗，飛彈在發射後數秒即爆炸。
路透社報導，美軍太平洋司令部發言人、海軍中校班哈姆（Dave Benham）在一項聲明裡說：「太平洋司令部偵測到這起我們研判為北韓意圖發射飛彈而失敗的狀況..」
班哈姆表示「一枚飛彈於發射後數秒即出現爆炸」，並稱已展開更詳細的評估。
法新社報導，南韓國防部表示，北韓今天再度試射飛彈，但以失敗告終。北韓2週前才試射4枚飛彈，當時聲稱是演練打擊日本的美軍基地。
南韓國防部發言人表示「南韓與美國注意到了北韓發射飛彈」，並指出他們「懷疑北韓試射失敗」。
南韓國防部沒有確認試射飛彈的型號。日本共同社（Kyodo）稍早引述未具名的政府消息來源，稱北韓可能今早發射數枚飛彈。
共同社的消息來源透露，飛彈可能是從北韓東部發射，並表示有訊息顯示發射失敗。
核武化的北韓本月稍早試射4枚彈道飛彈，其中3枚落點逼近美國盟邦日本，挑釁意味十足。北韓一連串試射飛彈的舉動，正值南韓與美國舉行大規模年度聯合軍事演習之際。美韓軍演向來激怒平壤，平壤視美韓軍演是為侵略所做的排練。（譯者：中央社陳亦偉）1060322
(中央社)
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