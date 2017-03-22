聲請解除出境限制 王令麟：絕不逃亡

東森集團負責人王令麟，因涉及獄政弊案的行賄遭限制出境，王令麟因需赴國外找尋商機，向台北地法院聲請解除出境限制，法官今(22)日上午開庭。王令麟強調，從2000年的台開案到2007年的力霸東森案，17年來出庭519次，每次都遵期到庭，無一缺席，涉力霸重罪都沒有潛逃，還去服刑，本件行賄案只是輕罪，「當時都沒走了，現在更不逃亡」，希望能解除出境限制。

王令麟說，較諸本案行賄情節，2007年發生的力霸東森案可是嚴重百倍，檢察官起訴求刑28年，一審判刑18年，二審後改5年8個，最高法院駁回上訴部分定讞3年10月，包括羈押、烏龍再羈押及判決有罪服刑，共入監4次，他沒有逃跑，坦然接受。

他說，檢察官是以行賄罪起訴，涉及行賄的物品，僅僅只是回禮的五塊牛排、代購的SKII化妝品及一盒水果禮盒，他堅信清白，沒有落跑的理由。另先前力霸案的3.5億元保釋金，全部都是朋友、廠商及員工所湊出來，還有1.07億元尚未發還，他要對這些好朋友、廠商以及員工守信、負責，絕對不會棄保潛逃，更做不出忘恩負義這檔事。

王令麟還說，「關懷弱勢、從事公益」是他一生的志業，奉行不渝，成立東森慈善基金會，連續15年「送愛到部落」，提供了上萬名原住民學童「愛的早餐」。本人要做「原住民小朋友」的好榜樣，不會說一套、做一套，沒有理由逃跑。

還有對有心拚經濟、積極拓展事業的企業家，如他本人，面對瞬息萬變、稍縱即逝的商機，限制出境、出海，讓企業家動彈不得，有志難伸，對於企業當下發展及未來前途，造成了極大的阻礙，徒呼負負。

王還說，2007年力霸案發生時，兄弟妹8人，只有三哥因長年在外倖免，其餘7人都身陷其中。，當時父親離台的第一時間，他們確實都有機會一起走，二哥令一及最小弟弟令興和叔叔王事展甚至都趕到了香港，在無法勸服父親回台時，二哥、小弟及高齡的叔叔，毅然決然的選擇搭機回到台灣，一起面對。「當時是2007年1月1日，消息還沒外洩，朋友勸我們如果不想被關，趕快搭最後一班飛機走吧！但是我們沒有答應，妹妹令楣還罵那位朋友。」，當時都沒走了，現在更不會。

王令麟指出，他若有意逃跑，又何必辛辛苦苦的向企業界好友借錢，償還了力霸及嘉食化近11億元債務，協助處理30餘億的欠款呢？他沒有理由，也沒有任何意願逃跑。離開台灣，他是活不下去的。法官聽完王及檢辯的陳述，諭知合議庭會儘快裁定是否予解除境管。

(中時)