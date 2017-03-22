網路流傳輔具補助不實訊息 中市社會局澄清須事前申請且專業評估

針對近日網路流傳「輔具補助你我都能申請、長輩用的政府都有補貼」訊息。社會局表示，輔具補助申請都採事前申請制，包括身心障礙者及失能老人輔具費用補助兩身分別，需經專業人員評估核定，有不同的費用補助申請方式，補助項目與金額也有所不同，並非如網路所說凡年滿65歲以上者即可申請。

社會局表示，輔具費用補助依身份別分成兩種方式，包括「身心障礙者輔具費用補助」及「失能老人輔具費用補助」，身心障礙者需先至公所或輔具中心，提出身障輔具需求申請，且大多輔具項目需先經醫院或輔具中心評估符合，收到核定公文後才能購買；失能老人則需先經長期照顧管理中心評估失能程度及核定項目，並經治療師到宅評估開立需求報告後，才能購買。

社會局長呂建德說，輔具費用補助依身心障礙者及失能老人之身分別，有不同的費用補助申請方式，補助項目與金額也有所不同，並非如網路所說凡年滿65歲以上者即可申請。身心障礙者輔具費用補助共有172個項次，非報導所指的39項。

呂建德指出，各輔具項目的補助對象各有不同的規定，以氣墊床為例，補助對象為肢體癱瘓無法翻身且無法自行坐起者，或臥姿相關受壓處皮膚已有褥瘡者，且除了醫師開立診斷書，還需專業治療師出具輔具評估報告書，經區公所公文核定後，才可購買；另以「特製眼鏡」為例，補助對象為視障者或具視障之多重障礙者，同樣需檢附醫師診斷書或輔具評估報告書等文件。

社會局強調，長照失能輔具補助項目共34項，包含輔助器具18項、居家無障礙環境改善16項，依福利經濟身分別補助額度不同。以氣墊床為例，長照失能輔具一般戶補助7,000元，低收入戶最高補助1萬元。

民眾如有相關疑問，可電洽各區公所社會課、市府社會局、台中市長照管理中心、各輔具資源中心。洽詢電話：長照管理中心2515-2888專線412-8080(幫您幫您)；社會局身障輔具承辦人員04-22289111分機37302陳小姐、37316施小姐；長照失能輔具承辦人員04-22289111分機37420戴小姐；南區輔具資源中心04-24713535分機1177；北區輔具資源中心04-25314200；海線輔具資源中心04-26627152。

(中時)