幫幫忙基金會捐慈善物資濟助諾魯
中華民國駐諾魯大使周進發今天上午代表「幫幫忙基金會」將一批慈善物資捐予諾魯，由內政部部長史考蒂（Charmaine Scotty）代表接受。
周進發表示，中華民國與諾魯邦誼素篤，兩國人民親如兄弟，能代表「幫幫忙基金會」捐贈這批物資予諾魯人民，深感榮幸。
本次捐贈物資價值達12萬3000美元，包含衣物、鞋類、文具、兒童玩具、運動器材、家居嬰幼兒用品及LED燈等慈善物資共395箱，以具體行動關懷弱勢，嘉惠諾魯人民。
並介紹「幫幫忙基金會」為台灣旅美洛杉磯僑胞鮑潘曉黛（Tina Bow）所創立。多年來致力投入人道救援志業，並與中華民國政府合作捐贈物資給各個友邦，不遺餘力，展現人道關懷，已獲得國際社會高度肯定。
史考蒂代表諾魯政府表達感謝，稱「幫幫忙基金會」捐贈的物資可以改善諾魯人民生活，直接惠及婦女及兒童等弱勢團體，諾魯政府將透過教會及民間慈善團體妥善分配該批物資，確保台灣人民的愛心，能傳達到諾魯人民心中。
本次捐贈典禮諾魯內政部官員及教會團體代表多人出席，諾魯電視台及媒體現場採訪。1060322
(中央社)
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