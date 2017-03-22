反制大陸 韓業者陸續停售赴陸旅遊產品
南韓媒體報導，越來越多南韓旅行社停止銷售赴中國大陸旅遊產品，電視購物台也表示有意廢止相關節目。
中國大陸因美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），而向南韓祭出不公開的「限韓令」，影響與南韓的演藝交流，衝擊陸客赴韓旅遊。南韓似乎也「順勢而為」，乾脆主動減少赴中國旅遊相關活動，並積極開發其他客源。
陸媒環球網引述南韓東亞日報報導，南韓旅遊業界人士19日透露，當地電視購物周末時段詢問大陸旅遊產品的人數比去年同期少了2/3，越來越多旅行社開始停售大陸旅遊產品。
部分電視購物台也發出通知，從4月起不會在節目中安排介紹大陸旅遊產品。
報導引述一名旅行工作人員表示，每年4月、5月是旅遊旺季，去年報名前往大陸的南韓遊客有7000多人，而今年預約的人數只有2000多人。
南韓到中國大陸旅遊的人少了，轉而諮詢日本和東南亞的顧客開始增多，隨著賞櫻季節到來，到日本旅行的預約人數比去年成長了100%到150%。整體來說，海外旅行人數並未減少。1060322
(中央社)
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