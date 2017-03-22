媒體指副總長挾怨報復 國防部擬提告
媒體報導，副參謀總長蒲澤春因私人恩怨，降調海軍戰系廠長張鳳強為委員，國防部今天表示報導內容背離事實，要求記者刪除報導，並公開道歉澄清，否則即循司法途徑提告追訴。
網路媒體以「報復私人恩怨，副參謀總長蒲澤春出重手降調海軍戰系廠長」為標報導，指稱海軍戰系工廠發生標準飛彈鼻錐破裂事件，副參謀總長執行官蒲澤春要求將廠長張鳳強少將降調為委員，報導指這是因為張鳳強將一名曾隨蒲澤春赴美接艦的舊部因酒駕汰除，因此遭到報復。
對此，國防部今天上午發出新聞稿，表達嚴正譴責，表示該報導內容悖離事實，嚴重破壞國軍團結與侵害個人名譽。
國防部強調，要求撰稿記者刪除該則報導，並於明天（23日）晚間9時前在上報相同版面公開道歉澄清，否則即循司法途徑提告追訴，以正視聽。1060322
(中央社)
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