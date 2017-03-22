聲帶手術噤聲 侯友宜：對老婆裝聾作啞
新北市副市長侯友宜聲帶長繭，手術後需靜養，不說話一個月。痊癒後，今天主持記者會暢談新北市歡樂兒童月活動，還閒聊最大的收穫是，「回到家看見老婆，可以裝聾作啞。」
侯友宜因聲帶出狀況，開刀治療，被迫「噤聲」。他今天表示，醫師千交代、萬交代，手術後10天內絕對不能夠說話，兩星期不說話是基本的，起碼要休養1個月至3個月。
侯友宜休養期間，適逢八仙塵爆事件行政訴訟出爐，有媒體報導侯友宜在此事件「噤聲」，讓他相當介意，可是又無法公開發聲，被迫在臉書貼文指出，自己真的沒聲音，但關於八仙塵爆，新北市不會噤聲。
侯友宜因聲帶結節，導致說話聲音沙啞，日前開刀接受內視鏡治療。他今天主持教育局「兒童月」記者會，會後到記者室閒聊，開口就說，「哇，我已經兩個月沒有進來這裡了。」
近半年，包括行政院客委會主委李永得遭警察盤查事件，在各重大新聞議題，善於使用臉書「發聲」的侯友宜，在已逐漸恢復聲音後，拿起主持活動記者會的麥克風，倍感親切。他說，終於找回聲音。
一路從記者的家庭生活、自己的養兒與教育經驗、鼓勵記者生育，暢談到手術過程；侯友宜說，術後上班，看見部分公務員的施政作為不如意，「想要罵也罵不出來」。
侯友宜笑著說，生病手術被迫「消音」的最大收穫，是回到家面對老婆時，如果老婆說話大小聲，「我可以裝聾作啞，真的是很清靜。」
至於聲帶問題，侯友宜表示，二手菸真的是很糟糕，他自己親身體會。聲帶問題已拖了3個月，但術前參訪中國大陸，雖他自己不吸菸，但面對二手菸的環境，回到台灣回診檢查時，醫師說，「為何去大陸回來，聲帶火紅像是被燒燙傷一樣？」
健康真好，侯友宜說，要好好珍惜使用聲音，也奉勸大家不要吸菸，也不要處在二手菸的環境。1060322
(中央社)
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