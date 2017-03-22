盼解境出國創商機 王令麟：我不會逃
前東森集團總裁王令麟因行賄案遭限制出境，他今天出庭以創辦企業在台灣，有93歲老母要照顧，不會潛逃為由，請求法官解除限制出境，讓他出國洽談創造商機。
台北地方法院法官日前接獲王令麟聲請解除限制出境，今天開庭傳喚王令麟及其律師、公訴檢察官到庭，聽取各方陳述，在庭末諭知合議庭會盡快做出裁定。1060322
(中央社)
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