WBC》3／22戰績 美國勝日本 隊史首闖冠軍戰
睽違8年，美國隊與日本隊再度於經典賽準決賽交手，這場攸關冠軍戰資格的大戰，在綿綿細雨中展開。此役美國由羅阿克(Tanner Roark)先發，對決日本的菅野智之，前3局雙方攻勢都被一一化解，不過日本隊隨後出現兩次要命失誤，讓美國趁虛而入攻得2分，最終以2比1射日成功，將與波多黎各爭奪隊史首冠。
此役前3局雙方都未讓對方越雷池一步，但4上美國首棒上場的葉利奇(Christian Yelich)，一個平凡的滾地球，未料前幾場守備超神的菊池涼介，竟出現要命的接球失誤；儘管菅野隨即飆出三振，但仍在保送荷斯莫(Eric Hosmer)後，遭遇水則發的「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)敲安丟掉第1分。
反觀羅阿克幾乎局局有危機，但卻都能化險為夷，最後他投完4局帶著1分領先退場；不過接手的奈特瓊斯(Nate Jones)卻未能守成，6下被菊池轟出右外野追平炮後退場休息，但「真的好想拚冠」的美國，隨後啟動投手車輪戰，完全封鎖日本打線，並靠金斯勒(Ian Kinsler)領頭於8下攻進1分超前分，助美國以1分險勝。
(中時電子報)
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