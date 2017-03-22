WBC》日本細膩野球 兩次誤事竟輸在基本功
每屆經典賽都打入4強的「侍武士」日本隊，22日以1比2不敵美國，連兩屆無緣爭冠。令人意外的是，一向注重細膩基本功的日本，此役竟然是輸在菊池涼介與松田宣浩的兩次守備瑕疵，其中菊池還能以陽春炮補過，松田的「再見三振」卻成為侍武士本屆的最後身影。
效力於廣島鯉魚的中央聯盟4屆金手套二壘手菊池涼介，為中央聯盟4屆金手套得主，但他此役守備狀況並不理想。2局上試圖策動雙殺時，他在接球前腳已先離開二壘壘包，雙殺未成只殺到打者，幸好這次「隱形失誤」未造成失分。
4局上菊池涼介就沒這麼好運，他漏掉葉利奇（Christian Yelich）打出的二壘滾地球，讓打者直接攻上二壘得點圈，隨後葉利奇靠安打奔回本壘，攻回美國的第1分，並非日本先發投手菅野智之的責任失分。
菊池涼介很爭氣，他在6局下敲出右外野全壘打，將功折罪追平比分。但在這場兩隊打擊都遭壓制的投手大戰，任何錯誤都可能葬送勝利，這回苦主換成了日本隊三壘手松田宣浩。
美國8局上1出局後攻占二、三壘，日本縮小內野守備，也順利讓亞當瓊斯（Adam Jones）打出三壘滾地球，眼看這球有機會傳本壘避免失分，松田第一時間球卻掉了，再撿起來只能刺殺打者，讓美國攻下了超前分。
儘管這球在記錄上不算失誤，但實際傷害已經造成，對講究基本功的日本野球來說，也是難以接受的守備瑕疵。丟掉兩分都因守備出包，更是難以承受之重。
老天爺很公平，給了菊池涼介彌補機會，松田宣浩也是，他在9局下2出局後踏上打擊區，可惜最後揮棒追打桂格生（Luke Gregerson）的外角滑球，成了日本在這場比賽、也是本屆經典賽的最後一名打者。侍武士，掰掰。
(中時電子報)
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