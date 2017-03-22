劉奕兒幸福披婚紗了！

劉奕兒為戲披婚紗。（中天提供）

劉奕兒（右）和黃仁德拍完結篇的戲。（中天提供）

劉奕兒穿長尾禮服。（中天提供）

黃仁德西裝筆挺。（中天提供）

中天綜合台青春純愛大戲《美好年代-經典版》下周一晚間八點到十點播出全新完結篇，劉奕兒飾演的溫小光究竟情歸何處，引起「季光戀」、「朋光戀」、「小心戀」支持者熱烈討論。劇組日前悄悄拍攝新版結局，劉奕兒時隔半年為戲再披婚紗，讓她興奮直呼「有想結婚的感覺」，她更自曝曾有浪漫少女心，幻想過海邊遊艇婚禮。

《美好年代-經典版》劇情更為緊湊精簡，完結篇更有別於原版內容，將帶給觀眾不同感覺。劇組已出機拍攝結局，安排劉奕兒穿上婚紗，與飾演季杰的黃仁德演出對手戲。開拍當天，劉奕兒身穿雪白的長尾婚紗現身，笑說開啟「溫小光瘋狂模式」，可以大聲說話，比出誇張動作，只是穿著婚紗不好移動，也不敢坐下來，深怕弄髒白紗。

劉奕兒私下爽朗直率，被問及穿婚紗的感想，不經意流露少女情懷的一面。雖然個性比較像男生，但看到婚紗還是會想結婚，「穿上婚紗後變得比較有氣質，好像看到另一個我」，她自曝，以前幻想過在海邊舉辦遊艇婚禮，但拍戲已過乾癮，現在覺得登記結婚就好，當然也會參考未來老公的意見，「如果老公想拍婚紗照，我都OK」。

談到與黃仁德的對手戲，劉奕兒透露，這場戲有「似曾相識的感覺」，至於兩人後續如何發展，新版結局將會揭曉。而去年為戲瘦身的黃仁德，自爆很久沒運動，至今胖了八公斤，好在戲服還能穿，索性就不刻意減肥。他開玩笑說，與劉奕兒太熟，必須要看著她的脖子演戲，不然會演不下去。劉奕兒笑說：「他一看到我就噗哧一笑，拍攝中也一直憋笑，我就一拳打下去，被他說『膽子變大了』！」

(中時)