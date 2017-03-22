以色列用自製飛彈擊落敘利亞另一枚飛彈

以色列用自製的箭2式飛彈，擊落敘利亞的薩姆5型飛彈。(圖/以色列國防軍)

以色列空軍（IAF）使用了1枚箭2式飛彈(Arrow 2)攔截了1枚射入以色列空域的敘利亞地對空飛彈（SAM），顯示以色列飛彈的性能確實高明。

詹式防衛網(Janes’ Defense)報導，以色列防空網號稱舉世無匹，各空層的防空飛彈都齊備，包括美製愛國者飛彈，以及以色列自製的箭2式。箭2式號稱具有與愛國者相同的飛彈攔截能力，射高可達50公里，射速最快到9馬赫，採兩節式設計以提升射程。在這是箭2式飛彈的首度「非演習攔截」，也是首次用防空飛彈擊落防空飛彈的案例，證明箭2式的攔截速度確實極快。

根據敘利亞政府的說法，事件發生在3月17日凌晨2點40分，當時有4架以色列戰鬥機飛越黎巴嫩邊界，進入敘利亞領空，因此敘利亞軍方發射防空飛彈招呼這些以色列戰鬥機，他們並聲稱成功擊落了一架，但是沒有證據證實這一說法。

而以色列則說，敘利亞確實對該國的F-15戰鬥機發射防空飛彈，但是並沒有飛機被擊落，甚至其中1枚被以色列的箭2式給攔截。

SA-5是一種很古老的飛彈，但是許多國家仍然在使用。(圖/網路)

以色列官員解釋，他們出動戰機進入敘利亞，是要對黎巴嫩真主黨的「重要目標」進行空襲，在以色列完成任務，在回程階段才遭遇敘利亞的防空飛彈的，當時對多枚薩姆5型(SA-5)向F-15招呼過來，在F-15擺脫以後，其中1枚飛彈進入以色列在約旦河谷的領空，因此以色列軍方立刻用箭2式將這枚薩姆5型給擊毀。

薩姆5型是北約稱呼蘇聯S-200遠程防空的代稱，問世於1967年，體積巨大，射高可達40公里。目前問世已久，但是許多國家仍在使用，俄國也持續提供相關後勤。俄國國防部長謝爾蓋在2016年11月說，俄國已經翻修了敘利亞的薩姆5型，使這些飛彈仍然可以有效地保衛國家的領空。不過就此事件而言，似乎表現的並不算理想。

(中時電子報)