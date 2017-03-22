台灣無人機競賽 逾90隊要在台南拚高下
成功大學今天宣佈，2017台灣無人機創意設計競賽25日在台南安定飛行場登場，賽程2天，屆時將有國內外20多所大專院校逾90支隊隊伍參賽。
成大2007年開始主辦台灣無人機創意設計競賽，今年邁進第十一年，競賽項目包括飛機設計組、飛行性能組、自動導航組、創意飛機組、拍翅翼飛行組及多旋翼機組等六項。
成大說，今年的台灣無人機創意設計競賽，全台設有航太相關系所的大專校院、國防體系學校等都組隊參加，連非飛航太相關科系所、但對航太有濃厚興趣的學生也紛紛組隊報名參賽。
今年大會嚴格把關，要求參賽隊伍須先繳交平常練習載重的錄影片，以確定飛行能力；參賽的90多支隊伍來自海內外，其中有新加坡、泰國等國外隊伍。
無人飛機(Unmanned Aerial Vehicle，簡稱UAV)具有麻雀雖小、五臟俱全特性，是大專院校航太系學生系統整合教育最佳的主題，更是航太科技重要領域，從作戰、靶機、偵察、監控、災害探查、海巡，甚至環保及野鳥禽流感監控等，都有發揮的空間。1060322
(中央社)
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