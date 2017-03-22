浪漫台三線估計4年吸1400萬人次觀光 創282億收入

行政院政委林萬億說明台三線方案出爐（呂雪彗攝）

為推動總統英文的「浪漫台三線」政見，行政院政府將投入82.12億預算，行政院今舉行記者會，強調浪漫台三線的特色主題遊程可創造282億元觀光收入，帶動1400萬人次來台觀光。

行政院今舉行台三線客塵浪漫大道治理平台第一次會議，表示，「台三線客庄浪漫大道治理平台」轄下分設人文形塑、環境整備及產業發展三個行動小組，希望以區域聯合治理概念與文化生態旅遊核心策略，運用創新的鄉村發展模式，連結文化鏈及產業鏈，建構客庄示範鄉村社區，後續更將推廣至高屏六堆、花東縱谷等其它客庄區域。

客委會產業經濟處長吳克能說，這項計畫政府即將投入的82.12億預算中，有56.48億是年度預算，20億是「前瞻基礎建設特別預算」，其餘為地方自籌款。要將桃園到台中新社200多公里的產業、歷史和社群特色發揚光大。

客委會表示，第一階段主要為進行以客庄三慢（慢食、慢遊、慢活）為特色的軟硬體基礎建設，包含台三線客庄文史資料調查整理及叢書出版，音樂、文學及藝術村打造，自然與人文景觀、空間環境優化改造，及便捷的複合式交通路網串連，配套推動文創、新農業、青創、產業聚落及文化生態旅遊等產業計畫，預估可帶動超過900位青年返鄉、超過2,600個就業機會

吳克能說，目前計劃在竹北、竹東，建造音樂村和藝術村，策動在地藝術家駐村創作，跟社區居民分享，苗栗則有名人故居與大師紀念館。桃園 至台中規劃17個鄉鎮的古道或自然步道，仿西班牙朝聖之地。

但近期陸客不來，國內旅遊業景氣陷寒冬，對282億的金額如何計算出來？客委會產業經濟處處長吳克能說，估計4年可吸引1400萬人次觀光客，以觀光局國內旅遊平均每人消費2000元計算，就可達到這數字。副主委楊長鎮說，今年已道度針對桐花季延攬國際旅客，已有日韓四團觀光客將來台觀光桐花。

(工商)