疑假借大林蒲遷村調查要個資 市民要小心

小港大林蒲遷村案備受外界矚目，小港區戶政事務所表示，近期常有民眾反應，有不明人士穿著背心，在大林蒲、鳳鼻頭地區假冒戶政人員進行門牌清查，對此，戶所主任歐忠賢澄清，絕無委託民間機構，進行門牌清查作業或調查里民個資，呼籲市民提高警覺。

高雄市政府規畫，近期內將辦理大林蒲居民遷村意願調查，調查人員由區公所里幹事及普查員擔任，卻疑似有詐騙集團趁機假冒調查人員，到處向居民詢問個資。

小港區戶政事務所強調，戶政事務所管有民眾相關戶籍資料，不必再以普查方式向民眾索取，假使因公務需求，進行巡迴查對或查實民眾實際居住情形作業時，也一定會由戶政事務所承辦人員佩戴高雄市政府員工識別證至現場勘查。

此外，大林蒲鳳鼻頭遷村意願普查作業，是由普查員佩戴高雄市政府員工識別證逐戶訪查，假使有不明人士假借普查名義索閱個人或戶籍資料，請民眾留意，並可向小港警分局或大林派出所報案。

(中時)