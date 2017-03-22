「後同志」出面：「我曾是同志，我不要同婚」

3名後同志今天出面反對同婚。（陳宜加攝）

婚姻平權再啟戰場，本週五司法院將召開憲法法庭，正反雙方均發起連串行動爭取認同。挺同婚方持續募集同志生命故事，將遞交大法官參考；反方不甘示弱，今邀3名「後同志」現身說法，直言「我曾經是同志，我不要同婚。」

49歲的連小姐說，原生家庭重男輕女、從小就想當男生，加上小學曾遭陌生男子強暴、10歲時更遭同性長輩性侵，因此長年以男性裝扮武裝自己；曾有數段同性戀情卻沒有結果，產生自我認同困惑，以酒精與藥物麻醉自己。

後來，她藉由信仰與機構輔導，發現遭性侵經驗導致她成為同志，開始學習接納自己、修補家人關係，並原諒傷害她的人。面對同婚爭議，她認為，即便立法通過，仍無法解決同志不被接納的問題，「生命蛻變很艱難，但我很快樂。」

另一名戴小姐則說，從小認為自己是男生，高中開啟同性戀情，但即使兩個女生可以相愛，卻無法克服天性，也須顧及家人感受，分手收場；雖然感情不曾間斷，她仍無法獲得幸福，更在傷痛中思考「為何我是女生而愛女生？」

「我很心疼同志們，當自己的幸福必須由政治、教育、文化給予，只不過是交由別人決定。」她透過心理諮商發現，兒時渴望母親認同才想成為男生，與家人修補關係後，她認識「原來我也可以是女生」，可以被愛、被接納。

她以過來人經驗說，她也曾經認為「我不可能被改變」，但現在的她不僅自己快樂、還有家人的快樂。她強調，同志可以與親友恢復關係、重新認識自我，只是還不知道自己可以不一樣，同婚應緩，讓更多人有改變的機會。

郭大衛則是曾與男性發生親密關係，但今已娶妻、育有兩子。他說，結婚與收養小孩是兩個家族的事且有許多包袱，並不是所有同志想要的，部分有不同性需求、不同關係，要求社會價值觀接受，呼籲大法官除了考慮個體權益保障，也應慎思同婚對於社會秩序、善良風俗影響，有責任保障社會免於惡質文化侵襲。

幸福盟代表曾獻螢表示，面對同婚爭議，社會淪為「一言堂」，盼由「後同」親身分享生命經歷，讓大法官看見不一樣的同志、思考同婚是否就可以滿足同志需要。如果社會沒有共識便強推同婚，恐對同志族群造成更大傷害。

幸福盟也聲明，一男一女婚姻定義違憲與否，不宜僅以「性傾向先天與否」作為唯一考量，同婚對公共利益、兒童利益衝擊，以及對社會、教育、文化帶來震盪亦應評估，勿因一時「政治正確」而做出不利國家未來發展的解釋。

(中時)