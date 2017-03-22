彰化高鐵特區釋出58筆土地向23種企業招商
彰化縣高鐵特定區仍有58.67公頃待標售，彰縣府為增加投資誘因，特別提高建蔽率
、容積外，調幅高達40％，這次公告58筆37.5公頃土地，供23種以上企業進駐，並組成土地專案銷售小組，讓企業主更了解各種專用區開發容許項目等資訊，訂3月29日和4月20日兩次標售。
地政處長劉志宏表示，彰化縣7大工業區土地幾乎都已經找不到土地，高鐵特區規劃產業專區提供企業入駐，是有意投資的企業最好的選舉。
高鐵彰化站特定區，坐落彰化縣田中鎮和社頭鄉，全區面積204公頃，除高鐵車站專區等公共設施，剩餘66公頃建地，規劃有住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區等，2014年標出 6.3公頃、2015年標出0.3公頃，2016年底再標出0.73公頃，由於當年開發事向銀行借貸，縣府得年繳5000多萬元利息，早日找到買主，能降低財政負擔，也能帶動花田新市鎮。
劉志宏表示，彰化高鐵站啟用，已讓彰化縣進入西部1日生活圈範圍，聯外交通路網將於年底建置完成，交通便利，規畫後土地地形方正，適宜居住及企業入主規劃發展
。
這次釋出土地為田中鎮高鐵段859地號等共58筆37.5公頃，包含住宅區36筆、10.65公頃；旅館區3筆4.33公頃；第一種產業服務專用區3筆1.99公頃；第二種產業服務專用區10筆16.46公頃；轉運專用區6筆4.09公頃，面積從住宅區266平方公尺到旅館區2.61公頃均有。
特區的住宅區每坪價格從8.4萬元起、產業專區一和二每坪分別是11萬和10萬元，轉運專區9.8萬元，旅館專區每坪12萬元，相關投標資料可洽詢彰縣府地政處、田中地政事務所索取。
(中時)
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