彰化高鐵特區釋出58筆土地向23種企業招商

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彰化縣高鐵特定區仍有58.67公頃待標售，彰縣府為增加投資誘因，特別提高建蔽率、容積外，調幅高達40％。（吳敏菁攝）

彰縣府組高鐵彰化車站特定區招商小組，行銷提供資訊，盼讓有需求土地企業主掌握契機，訂於3月29日和4月20日辦理投、開標。（吳敏菁攝）

彰縣府組高鐵彰化車站特定區招商小組，訂於3月29日和4月20日辦理投、開標。（吳敏菁攝）

彰縣府地政處長劉志宏說明這次釋出土地和各用區之開發容許使用項目。（吳敏菁攝）

彰化縣高鐵特定區仍有58.67公頃待標售，彰縣府為增加投資誘因，特別提高建蔽率

、容積外，調幅高達40％，這次公告58筆37.5公頃土地，供23種以上企業進駐，並組成土地專案銷售小組，讓企業主更了解各種專用區開發容許項目等資訊，訂3月29日和4月20日兩次標售。

地政處長劉志宏表示，彰化縣7大工業區土地幾乎都已經找不到土地，高鐵特區規劃產業專區提供企業入駐，是有意投資的企業最好的選舉。

高鐵彰化站特定區，坐落彰化縣田中鎮和社頭鄉，全區面積204公頃，除高鐵車站專區等公共設施，剩餘66公頃建地，規劃有住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區等，2014年標出 6.3公頃、2015年標出0.3公頃，2016年底再標出0.73公頃，由於當年開發事向銀行借貸，縣府得年繳5000多萬元利息，早日找到買主，能降低財政負擔，也能帶動花田新市鎮。

劉志宏表示，彰化高鐵站啟用，已讓彰化縣進入西部1日生活圈範圍，聯外交通路網將於年底建置完成，交通便利，規畫後土地地形方正，適宜居住及企業入主規劃發展

。

這次釋出土地為田中鎮高鐵段859地號等共58筆37.5公頃，包含住宅區36筆、10.65公頃；旅館區3筆4.33公頃；第一種產業服務專用區3筆1.99公頃；第二種產業服務專用區10筆16.46公頃；轉運專用區6筆4.09公頃，面積從住宅區266平方公尺到旅館區2.61公頃均有。

特區的住宅區每坪價格從8.4萬元起、產業專區一和二每坪分別是11萬和10萬元，轉運專區9.8萬元，旅館專區每坪12萬元，相關投標資料可洽詢彰縣府地政處、田中地政事務所索取。

(中時)