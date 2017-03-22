幫築川普圍牆就撤資 加州議員提案立法
美國加州3名議員提出1項法案，將不利於熱切希望參與總統川普在美國與墨西哥邊界築牆計畫的公司。
法新社報導，議員昨天宣布的法案要求加州兩個全國最大的公共退休基金，從涉入這項爭議築牆計畫的公司撤資。
3名民主黨籍議員之一的丁右立（Phil Ting）在聲明中說：「加州人築橋不築牆。」
「這是1道羞恥之牆，它的任何一部分我們都不要。移民故事就是美國歷史，這是場惡夢。」
美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）上週徵求打造總長約2000哩（約3218公里）圍牆的設計提案後，3名議員提出這項第946號議會法案。
如果議會通過，法案將要求投資額分別達3120億美元及2020億美元的加州公務員退休基金（California Public Employees' Retirement System）及加州教師退休基金（California State Teachers Retirement System），1年內從牽涉築牆計畫的公司清算所有投資。
共同提出法案的加州議員佛萊契爾（Lorena Gonzalez Fletcher）表示，「加州的締約和投資慣例應反映本州價值」，「這很清楚，加州人不想投資川普築牆所代表的仇恨價值」。（譯者：中央社周莉芳）1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。