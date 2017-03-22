幫築川普圍牆就撤資 加州議員提案立法

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美國加州3名議員提出1項法案，將不利於熱切希望參與總統川普在美國與墨西哥邊界築牆計畫的公司。

法新社報導，議員昨天宣布的法案要求加州兩個全國最大的公共退休基金，從涉入這項爭議築牆計畫的公司撤資。

3名民主黨籍議員之一的丁右立（Phil Ting）在聲明中說：「加州人築橋不築牆。」

「這是1道羞恥之牆，它的任何一部分我們都不要。移民故事就是美國歷史，這是場惡夢。」

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）上週徵求打造總長約2000哩（約3218公里）圍牆的設計提案後，3名議員提出這項第946號議會法案。

如果議會通過，法案將要求投資額分別達3120億美元及2020億美元的加州公務員退休基金（California Public Employees' Retirement System）及加州教師退休基金（California State Teachers Retirement System），1年內從牽涉築牆計畫的公司清算所有投資。

共同提出法案的加州議員佛萊契爾（Lorena Gonzalez Fletcher）表示，「加州的締約和投資慣例應反映本州價值」，「這很清楚，加州人不想投資川普築牆所代表的仇恨價值」。（譯者：中央社周莉芳）1060322

(中央社)