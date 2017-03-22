經典賽美國首進冠軍戰 日本重返第一夢碎
世界棒球經典賽今天上演「美日大戰」爭奪冠軍戰門票，出征前喊出「重返世界第一」的日本隊，兩度守備瑕疵1比2落敗；美國隊報了8年之仇，首次闖進冠軍賽。
日本隊是2006年、2009年連2屆經典賽冠軍，2013年四強賽敗給波多黎各，本屆備戰多時、捲土重來，結果不敵美國，無緣冠軍，但已經是4屆以來，唯一每一屆都打進前四強的隊伍。
經典賽主辦國美國隊則是創下4屆以來的最佳成績，前3屆只有2009年曾經打進4強、後來敗給日本。8年之後，美國隊在同一個場地洛杉磯道奇球場，報仇成功。
前3局雙方投手都沒失分，菅野智之連兩局飆三上三下，羅亞克（Tanner Roark）鎖住壘上跑者、化解日本攻勢。
美國4局上點亮計分板，葉立奇（Christian Yelich）靠二壘手菊池涼介失誤上壘，麥卡臣（AndrewMcCutchen）安打送回全場第1分。
日本頂著0比1落後，6局下菊池涼介戴罪立功，面對美國第2任投手瓊斯（Nate Jones）時速157公里的火球，敲出全壘打追平比數，1比1平手。
美國隊8局上攻下致勝分，面對日本第2任投手千賀滉大，克勞福（Brandon Crawford）、金斯勒（Ian Kinsler）連續安打，瓊斯（Adam Jones）三壘滾地球，松田宣浩沒有接好，美國隊跑回第2分。
日本隊因守備瑕疵，失掉關鍵1分，8局下攻佔一二壘，4棒筒香嘉智頗有一棒逆轉的氣勢，結果遭到美國右外野手麥卡臣接殺，中斷攻勢。1060322
(中央社)
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