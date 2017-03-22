占中餘波 港再有示威者被判入獄

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2014年底香港「占中」運動結束後，年輕學生接連參加各種社會活動，以表達不滿，今天再有示威者因為參與這些活動而被判入獄。

綜合電子媒體報導，23歲的樹仁大學學生會前會長楊逸朗和21歲廚藝學院學生葉卓賢上午被區域法院判處串謀縱火罪成立，前者入獄2年，後者入勞教中心。

2015年12月，立法會就版權修訂條例草案進行二讀期間，立法會外一個垃圾桶發生爆炸，警方事後以涉嫌串謀縱火罪拘捕包括上述被告在內的5人，其後3人獲釋。

2014年9月底，「占中」運動爆發，2個多月後結束。

在運動結束後的一段很長時間，本地不時出現反政府的示威活動，包括反對版權修訂條例草案，以及2016年春節的「旺角騷亂」。

許多人認為，這些示威活動是「占中」運動衍生的餘波，主要是年輕人發洩不滿。

上週，3名「旺角騷亂」的示威者也被區域法院裁定暴動罪成立，各被判入獄3年，其中2人為大專生。1060322

(中央社)