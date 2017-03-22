緬甸陸民一家6口被滅門搶劫 破案

在緬甸邊區經商的中國大陸籍公民一家6口，16日遭歹徒闖入家中全數被殺害。經緬甸及中國大陸警方聯手追查，3名歹徒已於19日落網，並起出他們洗劫的贓款及財物。

澎湃新聞報導，雲南省公安廳今天透過官方微博，發布這項破案消息，消息來源則是雲南省西雙版納州公安局的發言人辦公室。

綜合陸媒報導，被害者是江西籍的楊姓民眾一家5口及他的胞妹共6人，家住緬甸撣邦第四特區的小猛拉迴響村，平日在緬甸從事房屋租賃及開設電玩店。當地鄰近國界，界線另一側是中國大陸雲南省西雙版納州。

楊姓民眾的弟弟17日報案指出，16日早上，電玩店員工赫然發現店門沒開，打電話到楊姓民眾家中也沒人接聽，直到17日上午仍然如此。經輾轉通知，他便向當地警方報案，警方上門追查，才發現6人均已被殺害。

報導指出，經過中緬警方38個小時的合力追查，作案的3名歹徒在19日凌晨2時被捕，其中劉姓、王姓嫌犯為緬甸籍，喻姓嫌犯為中國大陸籍。並繳獲被洗劫的人民幣3萬餘元（約新台幣13.5萬元多）及手機2支。

目前3名歹徒已被帶往西雙版納州公安機關刑事拘留，全案仍由警方持續偵辦中。1060322

(中央社)