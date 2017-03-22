南韓：北韓在元山發射飛彈失敗
南韓國防部今天表示，根據韓美兩軍掌握的情況，北韓今天從江原道元山機場一帶發射了1枚飛彈，不過卻失敗。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓美軍方正進一步研判北韓射彈的失敗原因，分析空中爆炸或中途墜落的可能性。
據分析，韓美兩國在南韓展開「關鍵決斷」和「鷂鷹」聯合軍事演習，以及美國國務卿提勒森東亞3國之旅向北韓釋出嚴峻警告，可能是北韓今天射飛彈進行武力示威的主要原因之一。
報導稱，飛彈從地面發射升空到某一高度時，南韓海軍神盾級戰艦雷達才能探測出來，若發射之後便在空中爆炸，南韓神盾級戰艦是無法捕捉到飛彈的航跡，只有美國的諜報衛星才能掌握到。
據報導，南韓軍方在掌握到日本共同社有關「北韓射彈」的報導後，與美軍當局商量後，向媒體發出簡短訊息。1060322
(中央社)
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