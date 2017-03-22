絕美天文照片 他用IPHONE拍的

花蓮門諾醫院醫師陳志雄熱愛天文觀察，曾意外捕捉到日出「綠光」，登上國際大氣光學網站（NEJM），他說，除「綠光」照片難得，雲隙光的照片是最愛，而且無需專業相機，用IPHONE手機就能拍出美美照片。中央社記者李先鳳攝 106年3月22日

花蓮門諾醫院醫師陳志雄熱愛天文觀察，曾意外捕捉到日出「綠光」，登上國際大氣光學網站（NEJM），他說，除「綠光」照片難得，雲隙光的照片（後廣角圖）是最愛，而且無需專業相機，用IPHONE手機就能拍出美美照片。中央社記者李先鳳攝 106年3月22日

花蓮門諾醫院醫師陳志雄熱愛天文觀察，曾意外捕捉到日出「綠光」，登上國際大氣光學網站（NEJM），他說，除「綠光」照片難得，雲隙光的照片是最愛，而且無需專業相機，用IPHONE手機就能拍出美美照片。

門諾醫院門診藝廊空間從今天起展出陳志雄特地挑選的45幅作品，讓民眾透過鏡頭認識不同視角的花蓮。

陳志雄說，從小就喜歡看星星，對天文攝影非常有興趣，空閒時就愛背著相機帶著長鏡頭，捕捉難得的天文景像。

前年有一天清晨，陳志雄起身泡牛奶給小孩喝後，因睡不著，於是到宿舍頂樓拍照，沒想到意外捕捉到「太平洋日出綠閃」（Green flash），還登上了英國知名的大氣光學網站Atmospheric Optics的「每日一光學圖像（Optics Picture of the Day）」，成為另類的台灣之光。

陳志雄說，在東部因為天氣條件好，比較能拍出各種天文奇景；自己也不是使用特別專業的攝影器材，所以畫質也非很好，但能從拍照中找出各種細節，遇到瓶頸就上網查資料；像是自己喜愛的作品「雲隙光與反雲隙光」這張廣角度照片，就是用IPHONE手機完成的。1060322

(中央社)