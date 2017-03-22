搶救梨山高麗菜農 台中國民黨議員愛心認購3百箱

台中市議會國民黨團，今天發起「支持在地食材，搶救梨山高麗菜農」！（陳世宗攝）

台中市副議長張清照與國民黨團議員今天共同發起搶救梨山高麗菜農，愛心認購300箱，期盼能發揮拋磚引玉，籲請市民多加響應。農業局長王俊雄說，經市府調查了解，目前梨山高麗菜採收已全部完畢，若有高麗菜釋出應為農民自行冷藏庫存。

國民黨團書記長李中說，因市政府產銷平衡制度失效，菜價崩盤後農民只能自力救濟，自己開貨車花五個小時車程載菜到市區販賣，一箱約20公斤只賣150元，但光是紙箱成本就要30元，雖然不敷成本，但珍惜物資的農民還是希望不要浪費。

楊正中呼籲教育局，既然營養午餐要選用在地食材，不妨請團膳配合業者多採購梨山高麗菜，一方面可降低成本，一方面可以幫助在地農民。經發局請用網路時代的作法，善用網路替農民推廣促銷。農業局請善用大數據進行預測，不要再讓生產與銷售失衡。

張瀞分表示，和平區梨山的高麗菜品質極佳，現在既然滯銷，且因路途遙遠民眾自行前往採菜的意願不高，經發局和農業局這時候更應該將預算發揮作用，輔導農民進行酸菜、高麗菜乾、泡菜等附加產品加工，讓農民能夠生存。

菜農反映，辛苦種菜賣不掉，因為部分盤商找藉口挑剔菜瑕疵，不願按雙方口頭約定收購，農民只能吃悶虧或自己想辦法。農業局說，經派員到后里地區查訪高麗菜田間狀況，預估有1至2公頃面積本月底可採收，該局將積極扮演媒合角色，將聯合台積電、中科管理局、雲林縣農會合作社聯合社及各地區農會等單位，一起來協助採購。

農業局強調，后里區農民採收的高麗菜，亦有部分交豐原區農會作為學童營養午餐，倘有中市農民因價格波動受到影響，市府會站在農民立場協助輔導促銷推廣。

(中時)