戴君竹5月卸貨倒數 地雷食物照吃不誤

戴君竹古裝扮相典雅。（中視提供）

戴君竹快要卸貨。（中視提供）

中視九點檔《秀麗江山長歌行》明（23）晚播出大結局，該劇在台播出時，正逢林心如產女，在劇中飾演琥珀的戴君竹也將在5月產下第2胎。

戴君竹目前都在家待產，她表示，聽過很多媽媽的狀況是，生產完之後、親餵母乳就會瘦，但她的體質很不一樣，「我自己是等到女兒不喝母乳之後才瘦下來」。她說自己平常都吃得很清淡、養生，但有時也會想吃些地雷食物，像是炸雞、薯條、或比薩，自爆：「我吃東西沒有在吃一兩口的耶…我是想吃就吃，但不會每天啦，可能一週就一天放縱，但可能就那一整頓會把所有東西都吃光光。」飲食習慣超霸氣。

《長歌行》中，她飾演的琥珀角色一直跟隨在林心如身邊，面貌清秀又武功高強，除了陪伴林心如進宮、打點起居照顧健康，與青梅竹馬的陰興（茅子俊飾演）在劇中若有似無的曖昧，更是畫龍點睛。

戴君竹說，這是第二次與茅子俊搭檔演出情侶，很久以前就有跟他合作過，再次合作感情戲，彼此對戲時默契十足。「因自己年紀也比他大、加上自己又已結婚了，所以其實跟他對戲自己覺得比較像姊弟。」

至於當初為何會接演這個角色呢？戴君竹說自己從一看劇本時就很喜歡琥珀這個角色，「從以前到現在也接了幾個古裝的大陸戲，很多實際上演出時都必須要吊鋼絲。其實自己體育細胞不好啦，但接演的角色都是很會打、武功高強的那種，且也都是很活潑的角色、富正義感。」笑說接演武打戲真是對體能的超級挑戰，也說等自己這次生完第二胎後，一定要跟老公黃懷晨認真去運動、鍛鍊體能。

(中時)