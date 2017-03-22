刑警直擊搶劫案 將人撂倒送辦

高雄一位35歲無業鍾姓男子，22日上午7時許，在高雄巿衛武營公園見60歲晨運民眾把背包及外套放在地上，遂趁對方不注意搶走。當時高巿警刑大偵查佐蘇慶荃在旁運動，聽見有人高喊「搶劫」，見鍾男往自己方向跑來，立即追上前將人撂倒。隨後，轄區鳳山警分局獲報逮人，依搶奪罪將鍾男送辦。

(中時)