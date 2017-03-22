全國車禍快速救援 新北消防勇奪第一

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新北市消防局今年參加「2017車禍救援挑戰賽」，在限時10分鐘的「快速脫困項目」，藉由各式破壞器材，將患者快速從車體脫困，獲得項目第一名。

台灣車禍意外每天超過100件，傷亡人數每年超過3萬人，新北市轄內車禍案件更是屢見不鮮，消防人員在面臨各種複雜的車禍型態，如撞擊造成駕駛夾困、車輛翻覆、重物堆疊等，唯有精實的訓練，才能在安全的狀況下，迅速將傷者脫困、送醫。

新北市消防局今年獲邀參加屏東縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦的2017車禍救援挑戰賽，該賽制分為「快速脫困」、「標準脫困」及「複雜脫困」救援，參賽隊伍共來自基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣政府消防局及鐵漢搜救隊等10支隊伍，競爭相當激烈。

消防局指出，新北市特種搜救隊伍派出救助好手、德音特搜分隊小隊長吳慶和、隊員郭育稱、陳勝欽、曾義凱、王建文、陳浩榮代表參賽，這些選手已具有相當豐富的救援經驗例如復興空難、石門漁船翻覆、蝶戀花遊覽車救援。

不過，為了爭取好成績，在賽前特搜人員特別針對賽制與五股區報廢車輛回收業者合作，於3月1日、8日、13日針對車禍救助、夾困、翻覆各種案類進行強化訓練及實兵演練。

消防局表示，這次參賽隊伍由專門委員陳勝照帶隊參賽，在限時10分中的，「快速脫困項目」情境內，藉由支撐墊塊，輔助油壓支撐桿實施穩固，用運油壓破壞器材、軍刀鋸等各式破壞器材，破壞車體結構，開創空間並移除障礙物，將患者快速從車體脫困，獲得快速脫困項目第一名。更顯示新北特搜隊伍首屈一指的專業救援能力。1060322

(中央社)