楊金本陶藝個展 曜變天目色彩變化萬千

楊金本創作的曜變天目盞。（鶯歌陶博館提供）

天目釉燒製困難但變化繁多，在日本、台灣及大陸都深受陶藝愛好者級收藏家的喜愛，宋代建窯曜變天目盞甚至還在去年拍出超過千萬美金的天價。近年來從茶壺轉至研究天目的陶藝家楊金本，目前在陶博館展出曜變天目作品，喜愛天目的民眾不妨前往欣賞。

1969年出生的楊金本，在就讀萬華國中陶藝科，曾異想天開地把土坯帶回家用瓦斯爐燒製卻發生爆炸，盡管初試啼聲以失敗告終，卻讓他對陶藝創作深深著迷。

楊金本畢業後先到鶯歌市拿陶藝工作，服完兵役續留鶯歌創業至今。原本已在茶壺界闖出名號的他，3年前轉戰天目釉，先後投入超過300萬元、燒過上千片的試片，目前也已研發出多種獨家釉色。

天目根據圖案類型可概分為兔毫、油滴、曜變三大變化，這次楊金本在陶博館3樓市民陶藝平台的「曜變釉與器的交織－楊金本陶藝個展」中，分為「曜變天目」與「拋光器」系列，共展出35組件作品。

楊金本特別把曜變天目盞的圈足加高，並設計鏤空狀，不僅可當展示檯，同時防燙，兼具實用及美觀，相當雅致。

楊金本推薦前來欣賞展覽的觀眾，可以開啟手機的手電筒功能，因為天目釉經過光線照射後，會顯現豐富的色彩，令人驚豔不已；另「拋光器系列」則以茶壺為主，保留古典茶壺經典的線條和高度地實用性，有的還加入複合媒材，表現不同於以往的風貌。詳見陶博館官網http://www.ceramics.ntpc.gov.tw。

(中時)