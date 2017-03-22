送張學友門票討好劉媽媽 劉樂妍喜曝遇見「神秘土豪」
近日到對岸發展的女星劉樂妍，因其親中的各式言論引發正反兩極評論，但無疑的，她因此闖出了知名度，且成了不少中國網友心目中的女神，而她昨天po文，透露有個神祕粉絲，像聖誕老人一樣，牢記她說的每一句話語，送外賣、送手機、送蛋糕，甚至看劉媽媽的直播，買一票難求的歌神張學友門票要討好母女倆！
劉樂妍昨po長文，介紹了這名神秘的暖男粉絲，透露對方有個女性化的名字，讓她以為對方是個女生，因此沒戒心地給了對方電話地址，之後就是一連串的驚喜，「他每天看我直播。有時候我也很無心的話，我自己講完都忘記了，但他卻牢記在心。比如說，我說哎呀，今天美團都沒紅包，我決定不買外賣了。結果他就幫我買了外賣…，我在直接播中說，我的Vivox7手機好用。我超愛超滿意的，可是我好後悔，當初我貪便宜，居然只買了小隻的。然後。居然就來了一隻大隻的？！」。
劉樂妍說，暖男粉絲像聖誕老人一樣，不僅在她生病、生日時給她及時送暖，甚至看了劉媽媽的直播，也成了媽媽的聖誕老公公，「我媽在直播中說，她想看張學友的演唱會。然後他傳訊告訴我張學友5月13號在徐州開演唱會。他想要邀請我和媽媽。 5月13號從北京坐高鐵去徐州看張學友的演唱會」，對方還承諾要包辦母女倆的高鐵票跟演唱會票費用，「他會在高鐵站外，等我們。他會買最好的最近的位置給我媽媽看張學友」。
劉樂妍最後更埋下俏皮的伏筆，說：「但是我覺得如果我答應他了，他一定會追到我媽的」，然粉絲可不理聲東擊西這一套，紛紛表示「遇到這樣的土豪就嫁了吧」、「大陸有錢人多得很，找一個就在這邊定居吧……」，也有人覺得她真的膽子太大，竟然給出個資，「看樣子你要被包養了…不要被金錢衝暈了頭。有可能是一猥瑣大叔」，還說「大陸男生的套路」，恐怕不是身為外地女生的劉樂妍搞得明白的。
(中時電子報)
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